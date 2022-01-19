"Газпром" пригрозил Молдове остановить газ: есть шансы введения чрезвычайной ситуации

Российская компания "Газпром" пригрозила остановить поставки газа в Молдавию. В стране могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

У Молдовы есть время оплатить очередной платеж до 20 января. Ее официально предупредили об угрозе.

К теме Молдова заказала у России газ на 5 лет, но теперь не имеет на него денег

Премьер-министр Молдовы: существует реальный риск

Речь идет о режиме чрезвычайного положения в области энергетики. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала, что ранее "Газпром" переносил оплату на несколько месяцев. Это произошло в холодный период года.

У нас есть официальное письмо, в котором сообщают, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа,

– рассказала она.

По словам Гаврилицы, "Газпром" грозит оставить потребителей без газа вместо того, чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагазу" выполнить контрактные обязательства. "Несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в "Молдовагаз", – отметила премьер-министр.

Правительство рассмотрит введение чрезвычайной ситуации

По мнению чиновницы, молдавское правительство уверено в реальной угрозе энергетической безопасности страны. Должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "В стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе", – уверена Гаврилица.

Что этому предшествовало: коротко

Угроза отключения газа в Молдове стала возможна из-за подписанного с российским "Газпромом" контракта на 5 лет. Оказалось, что страна теперь не имеет денег на газ.

Ранее власти объяснили, что в "Молдовогазе" возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году.

Мол, до октября 2021 года он закупался по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

Из-за этого власти Молдовы были вынуждены ввести в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за дефицита природного газа в хранилищах.

Интересно – мотивы "Газпрома" в газовой войне: смотрите видео

Если такая комиссия по чрезвычайным ситуациям решит ввести чрезвычайное положение, премьер должен отправиться в парламент для одобрения этого решения.