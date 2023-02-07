"Газпром" создает собственную частную военную компанию, – ГУР

В России продолжается состязание между основными политическими игроками за влияние. Поэтому "Газпром" решил создать себе собственную частную военную компанию.

Соответствующий документ уже подписал российский премьер Михаил Мишустин. Правда, новую ЧВК в документе называют "частной охранной организацией".

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Что задумали в Москве

Подписанный Мишустиным документ предусматривает, что учредителями организации будет ОАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70%. Остальные 30% будут принадлежать "частной охранной организации стаф-центр".

Создавая газпромовскую ЧВК российское правительство ссылается на закон "о безопасности топливно-энергетического комплекса", разрешающий учреждение "частной охранной организации. Размер доли предприятия, инициирующего создание "организации" в статусном капитале, должен быть не менее 50%".



Документ о создании ПИК / Фото ГУР МО

В Главном управлении разведки Минобороны отмечают, что создание "частной охранной организации" является частью так называемой "гонки вооружений", ведь политические игроки России все чаще создают собственные частные военные компании по примеру Евгения Пригожина и его "Вагнера",

Украина признала "Вагнера" террористической организацией

6 февраля на заседании Верховная Рада одобрила постановление о признание ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией. Такое решение поддержали 333 народных депутата.

В то же время, постановление о признании российской ЧВК террористическими организациями поддержали 336 парламентариев.

Накануне, 3 февраля, генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила подозрение Евгению Пригожину. Руководитель ЧВК "Вагнера" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений.

Пригожин открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных.

Костин подчеркнул, что ответственности также не уйдут и рядовые "вагнеровцы". Даже те, кто уже бежал за границу.