"Газпром" выходит из Германии из-за споров по плате за газ рублями
Источник:Reuters
Российский "Газпром" объявил о выходе с немецкого рынка. Российская компания-монополист не предоставила никаких объяснений.
"Газпром" прекращает работу в Германии и, соответственно, в дочерних компаниях в Чехии, Швейцарии и Великобритании. Причиной, по версии СМИ, стала именно политика России по оплате газа рублями.
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"Газпром" ушел без объяснений
Российский "Газпром" вышел из Германии без всяких объяснений причины таких действий.
Напомним, с 1 апреля действует так называемый приказ Путина о том, что все "недружественные" по мнению кремля страны должны платить за газ рублями.
Однако европейские страны отказались от этого, потому что договоры о транзите таких изменений не предусматривают.
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