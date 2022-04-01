"Газпром" выходит из Германии из-за споров по плате за газ рублями

Российский "Газпром" объявил о выходе с немецкого рынка. Российская компания-монополист не предоставила никаких объяснений.

"Газпром" прекращает работу в Германии и, соответственно, в дочерних компаниях в Чехии, Швейцарии и Великобритании. Причиной, по версии СМИ, стала именно политика России по оплате газа рублями.

Заметьте Италия и Испания обсудили строительство газопровода, чтобы знизить зависимость от России

"Газпром" ушел без объяснений

Российский "Газпром" вышел из Германии без всяких объяснений причины таких действий.

Напомним, с 1 апреля действует так называемый приказ Путина о том, что все "недружественные" по мнению кремля страны должны платить за газ рублями.

Однако европейские страны отказались от этого, потому что договоры о транзите таких изменений не предусматривают.

Больше об "идее" платы газа рублями: смотрите видео