"Газпром" припиняє роботу в Німеччині і, відповідно, в дочірніх компаніях в Чехії, Швейцарії та Великій Британії. Причиною, за версією ЗМІ, стала саме політика Росії щодо оплати газу рублями.

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"Газпром" пішов без пояснень

Російський "Газпром" вийшов з Німеччини без жодних пояснень причини таких дій.

Нагадаємо, від 1 квітня діє так званий наказ Путіна про те, що всі "недружні" на думку кремля країни повинні платити за газ рублями.

Однак європейські країни відмовилися від цього, бо договори про транзит таких змін не передбачають.

Більше про "ідею" плати газу рублями: дивіться відео