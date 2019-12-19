"Газпром" может продавать газ в Украине, – Витренко

Заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко пояснил, что он сделал все возможное, чтобы обеспечить Украину в импортном газе с европейского рынка.

В ефире программы "Що це було?" на 24 канале он сказал: "Я был идеологом того, чтобы не стоять на коленях и просить у "Газпрома" поставки газа, а в ситуации, когда "Газпром" перечислил поставки газа, пойти и купить газ, который нам нужен, на европейском рынке".

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По его словам, заявления украинских политиков о том, что они отказались от российского газа, являются популистскими. Ведь это Россия перекрыла поставки газа в Украину.

Это же политики только говорят, что они героически решили российский газ не покупать и все такие герои. На самом деле, это Россия перекрыла газ и у нас не было никакого другого выхода, кроме как договариваться на коленях о поставках газа у "Газпрома" в 2014 году, принимая то, что Крым не наш и так далее, или покупать газ в Европе,

– подчеркнул Витренко.

Он рассказал, что европейские поставки газа сопровождается несколькими важными правилами. Прежде всего европейские правила предусматривают, что любая компания может прийти на украинский рынок и продавать газ – российский, норвежский, голландский, то есть любой.

Мало того, что нет санкций, то даже российская компания "Газпром" может прийти сейчас на украинский рынок и продавать газ. Формально мы не можем запретить им продавать газ на украинском рынке",

– сказал заместитель главы "Нафтогаза.

Также добавил, что Украина имеет текущий контракт с "Газпромом", по которым он сейчас не поставляет газ, объясняя это так: "Когда мы говорим, что мы отказываемся брать газ у "Газпрома", то это они отказываются нам его поставлять. У нас даже из-за решения стокгольмского арбитража была пересмотрена сниженная цена, были обнулены долги с нашей стороны, которые они нам начисляли. Мы даже оплатили этот объем газа, но "Газпром" за пол часа до этого времени, когда должен был уйти газ, сказал – Нет, мы передумали, мы газ поставлять не будем".

"Газпром" может это делать (продавать газ в Украине, – 24 канал), но мы говорим, смотрите у нас европейские правила, если кто-то хочет продавать газ дешевле. Есть другая альтернатива – давайте рассматривать такие предложения, но в то же время так, чтобы никого не обманули на украинской стороне", – подчеркнул Витренко.

Что нужно знать о газовых переговорах?

Украина хочет заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет. А в России предлагают лишь на 1 год. При этом там требуют, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.



Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямым поставкам газа.



Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.

Смотрите полное интервью с Юрием Витренко: