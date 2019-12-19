"Газпром" може продавати газ в Україні, – Вітренко

Заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пояснив, що він зробив все можливе, аби забезпечити Україну в імпортному газі з європейського ринку.

В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі він сказав: "Я був ідеологом того, щоб не стояти на колінах і просити у "Газпрому" поставки газу, а в ситуації, коли "Газпром" перерахував поставки газу, піти і купити газ, який нам потрібен, на європейському ринку".

До слова: Газові переговори: ймовірність контракту до 1 січня наближається до нуля

За його словами, заяви українських політиків про те, що вони відмовились від російського газу, є популістичними. Адже це Росія перекрила постачання газу в Україну.

Це ж політики лише кажуть, що вони героїчно вирішили російський газ не купувати і всі такі герої. Насправді, це Росія перекрила газ і в нас не було жодного іншого виходу, окрім, як домовлятись на колінах про поставки газу в "Газпрому" у 2014 році, приймаючи те, що Крим не буде наш і так далі, або купувати газ в Європі,

– наголосив Вітренко.

Він розповів, що європейське постачання газу супроводжується декількома важливими правилами. Насмпред – будь-яка компанія може прийти на український ринок і продавати газ – російський, норвезький, голландський чи будь-який.

Мало того, що немає санкцій, то навіть російська компанія "Газпром" може прийти зараз на український ринок і продавати газ. Формально ми не можемо заборонити їм продавати газ на українському ринку,

– сказав заступник голови "Нафтогазу".

Також додав, що Україна має поточний контракт з "Газпромом", за яким він зараз не поставляє газ, пояснюючи це так: "Коли ми кажемо, що ми відмовляємось брати газ у "Газпрому", то це вони відмовляються нам його поставляти. В нас навіть за рішення стокгольмського арбітражу була переглянута знижена ціна, були обнулені борги з нашого боку, які вони нам нараховували. Ми з березня 2018 року хотіли у "Газпрому" брати газ. Ми навіть оплатили цей обсяг газу, але "Газпром" за пів години до цього часу, коли мав піти газ, сказав – ні, ми передумали, ми газ поставляти не будемо".

"Газпром" може це робити (продавати газ в Україні, – 24 канал), але ми кажемо, дивіться в нас європейські правила, якщо хтось хоче продавати газ дешевше. Є інша альтернатива – давайте розглядати такі пропозиції, але водночас так, щоб нікого не надурили на українській стороні", – наголосив Вітренко.

Що треба знати про газові переговори? Україна хоче укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років. А в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому там вимагають, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.



Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.



Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком: