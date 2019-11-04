Газпром официально отказался поставлять Украине газ

Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в фейсбуке, что согласно решениям Стокгольмского арбитража, Украина могла в дальнейшем закупать газ у "Газпрома" по тарифу, который определил арбитраж.

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Он добавил, что Украина неоднократно направляла в "Газпром" заявку на покупку этого газа, однако российская компания отказывалась его продавать.

"Газпром" так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала нужно восстановить баланс в отношениях",

– рассказал Витренко.

В то же время "Нафтогаз" больше не направляет в "Газпром" заявок на покупку газа.

По словам Витренко, "Газпром" сам инициировал арбитражный процесс в Стокгольме и проиграл его. Долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража уже составляет около 3 миллиардов долларов. В случае, если бы Украина проиграла процесс в Стокгольме, то потеряла бы около 80 миллиардов долларов.

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О каких судебных претензиях идет речь?

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в компании продолжается работа над подготовкой нового иска к российскому "Газпрому". К такому решению Витренко пришел после завершения второго этапа переговоров о транзите российского газа через Украину.

"Нафтогаз" планировал передать российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что надо знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрому" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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Как завершился второй этап переговоров по транзиту газа?

Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?

Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.



Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. При этом продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.