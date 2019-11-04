15:04
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Газпром официально отказался поставлять Украине газ

      487 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / delo.ua

      Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в фейсбуке, что согласно решениям Стокгольмского арбитража, Украина могла в дальнейшем закупать газ у "Газпрома" по тарифу, который определил арбитраж.

       Важно: Путин рассказал, откажется ли от транзита газа через Украину

      Он добавил, что Украина неоднократно направляла в "Газпром" заявку на покупку этого газа, однако российская компания отказывалась его продавать.

      "Газпром" так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала нужно восстановить баланс в отношениях",
      – рассказал Витренко.

      В то же время "Нафтогаз" больше не направляет в "Газпром" заявок на покупку газа.

      По словам Витренко, "Газпром" сам инициировал арбитражный процесс в Стокгольме и проиграл его. Долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража уже составляет около 3 миллиардов долларов. В случае, если бы Украина проиграла процесс в Стокгольме, то потеряла бы около 80 миллиардов долларов.

      Кстати: В "Нафтогазе" рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

      О каких судебных претензиях идет речь?

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в компании продолжается работа над подготовкой нового иска к российскому "Газпрому". К такому решению Витренко пришел после завершения второго этапа переговоров о транзите российского газа через Украину.

      "Нафтогаз" планировал передать российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины.

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что надо знать

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрому" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

      Читайте также: Россия требует унизительных уступок от Украины, – исполнительный директор "Нафтогаза"

      Как завершился второй этап переговоров по транзиту газа?

      Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
      Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

      Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. При этом продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

      blog_ava
      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      65541
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Новости России Украина – Россия Газпром Газовый контракт Газ Газовый конфликт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дива не буде! Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      сегодня , 14:50 Дива не буде! Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      Антон Голобородько 273
      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодняшний день
      сегодня , 14:13 Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодняшний день
      Світлана Попова 1692
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      138
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сегодня , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2235
      Аркадий Бабченко покинул Украину: биография журналиста
      сегодня , 12:55 Аркадий Бабченко покинул Украину: биография журналиста
      Соломія Ніколайчук 4926
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук