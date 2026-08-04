В настоящее время пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести, а на месте происшествия продолжаются следственные и поисковые работы. Об этом сообщает ГБР.

Что известно о взрывах на полигоне?

Одной из главных версий является нарушение правил обращения с боеприпасами во время их перевозки или разгрузки. По предварительным данным, именно это могло вызвать первый взрыв, после которого началась масштабная детонация.

В то же время следователи также проверяют версию о диверсии, направленной на уничтожение запасов вооружения на военном объекте.

По состоянию на 3 августа пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести. По предварительной информации, в момент взрывов они выполняли работы по разгрузке боеприпасов на складе воинской части.

В ходе поисковых мероприятий на территории полигона уже обнаружены фрагменты тел. Их направили на судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, которые должны установить личности погибших. Также назначен ряд других экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств трагедии.

В результате взрывов пострадали восемь военнослужащих. Они получили травмы различной степени тяжести, однако угрозы их жизни нет. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Следователи уже допросили командование воинской части, военнослужащих и пострадавших, а также изъяли документацию, касающуюся хранения, транспортировки и разгрузки боеприпасов.

После завершения детонации правоохранители провели предварительный осмотр места взрывов, а спасатели ГСЧС продолжают разминирование территории за пределами военного полигона.

Помимо расследования причин взрывов, продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества, расположенного вблизи военного объекта. Для дальнейшего обследования территории самого полигона планируется создать специальную комиссию, которая начнет работу после завершения всех мероприятий по разминированию.

Предварительно возбуждено уголовное дело по части второй статьи 414 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих и повлекшими телесные повреждения нескольким лицам.

Напомним, взрывы в Хмельницком 31 июля прогремели без объявления воздушной тревоги. Местные жители писали о повторной детонации и густом дыме, поднимавшемся в небо.

Первые взрывы прогремели около 12:13, повторные громкие звуки слышали в 12:44. Вместе с тем СМИ писали, что в этот день в городе планировался подрыв старых боеприпасов.