Наразі п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти, а на місці події тривають слідчі та пошукові роботи. Про це повідомляє ДБР.

Що відомо про вибухи на полігоні?

Однією з головних версій є порушення правил поводження з боєприпасами під час їхнього перевезення або розвантаження. За попередніми даними, саме це могло спричинити перший вибух, після якого почалася масштабна детонація.

Водночас слідчі також перевіряють можливість диверсії, спрямованої на знищення запасів озброєння на військовому об'єкті.

Станом на 3 серпня п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередньою інформацією, у момент вибухів вони виконували роботи з розвантаження боєприпасів на складі військової частини.

Під час пошукових заходів на території полігону вже виявили фрагменти тіл. Їх направили на судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, які мають встановити особи загиблих. Також призначено низку інших експертиз, необхідних для встановлення всіх обставин трагедії.

Унаслідок вибухів травмувалися восьмеро військовослужбовців. Вони отримали ушкодження різного ступеня тяжкості, однак загрози їхньому життю немає. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Слідчі вже допитали командування військової частини, військовослужбовців і потерпілих, а також вилучили документацію, що стосується зберігання, транспортування та розвантаження боєприпасів.

Після завершення детонації правоохоронці провели попередній огляд місця вибухів, а рятувальники ДСНС продовжують розмінування території за межами військового полігону.

Окрім розслідування причин вибухів, триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна, розташованого поблизу військового об'єкта. Для подальшого обстеження території самого полігону планують створити спеціальну комісію, яка працюватиме після завершення всіх заходів із розмінування.

Попередньо кримінальне провадження відкрито за частиною другою статті 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення та спричинили тілесні ушкодження кільком особам.

Нагадаємо, вибухи у Хмельницькому 31 липня пролунали без оголошення повітряної тривоги. Місцеві жителі писали про повторну детонацію й густий дим, який здіймався у небо.

Перші вибухи пролунали близько 12:13, повторні гучні звуки чули о 12:44. Разом із тим ЗМІ писали, що цього дня у місті планували підрив старих боєприпасів.