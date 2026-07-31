Спершу цю інформацію поширили місцеві телеграм-канали. Згодом її підтвердив і глава ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо про причину вибухів у Хмельницькому?

За словами чиновника, у Хмельницькому пролунало декілька вибухів. Попередньо, постраждалих немає.

На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації,

– закликав Тюрін.

Зауважимо, що повідомлення про вибухи у Хмельницькому почали з'являтися близько 12:13. Зазначалося, що з російською повітряною атакою вони не пов'язані, адже тривогу в регіоні не оголошували. Також місцеві жителі пишуть про повторну детонацію і густий дим, який здіймається у небо.