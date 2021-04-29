Мы подали заявление в ГБР о фальсификации документов в диссертации Кивы, – журналист Bihus.Info
В Государственное бюро расследований подали заявление о фальсификации документов в диссертации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. В частности, часть из них могла происходить на базе Межрегиональной академии управления персоналом.
Источник:24 канал
Журналист-расследователь Bihus.Info Даниил Мокрик программе "6/9" заявил, что именно в МАУП Кива проходил обучение и сдавал кандидатские экзамены. Однако там отказались показывать информацию о том, как нардеп это делал и о составе комиссии, которая их принимала.
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По словам Мокрика, Межрегиональная академия управления персоналом выдала Киве одну из справок о том, что его работа представляет научный интерес. Журналист также отметил, что именно в научно-практических конференциях МАУП нардеп якобы участвовал.
Мы сегодня подали заявление в Государственное бюро расследований по фальсификации документов в этой диссертации,
– заявил Мокрик.
Как рассказал журналист, если в отношении Кивы будут осуществлять уголовное производство, его может открыть только Офис генпрокурора.
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Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео
Кива защитил диссертацию:
- Депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета присвоили ему научную степень, но окончательное решение должно принять Минобразования.
- Стоит заметить, что после того, как один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, тот ушел от ответа. Впоследствии нардеп заявил, что в течение последних 10 лет никто не был настолько готов к защите, насколько он.
- Преподаватель УКУ Александр Ябчанка сжег свой диплом в знак протеста против защиты кандидатской диссертации Ильи Кивы. Впоследствии это сделал и ученый Иван Подолян.
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