В Государственное бюро расследований подали заявление о фальсификации документов в диссертации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. В частности, часть из них могла происходить на базе Межрегиональной академии управления персоналом.

Журналист-расследователь Bihus.Info Даниил Мокрик программе "6/9" заявил, что именно в МАУП Кива проходил обучение и сдавал кандидатские экзамены. Однако там отказались показывать информацию о том, как нардеп это делал и о составе комиссии, которая их принимала.

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По словам Мокрика, Межрегиональная академия управления персоналом выдала Киве одну из справок о том, что его работа представляет научный интерес. Журналист также отметил, что именно в научно-практических конференциях МАУП нардеп якобы участвовал.

Мы сегодня подали заявление в Государственное бюро расследований по фальсификации документов в этой диссертации,

– заявил Мокрик.

Как рассказал журналист, если в отношении Кивы будут осуществлять уголовное производство, его может открыть только Офис генпрокурора.

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Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео

Кива защитил диссертацию: