Ми подали заяву в ДБР щодо фальсифікації документів у дисертації Киви, – журналіст Bihus.Info
У Державне бюро розслідувань подали заяву щодо фальсифікації докуметів у дисертації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Зокрема, частина з них могла відбуватись на базі Міжрегіональної академії управління персоналом.
Джерело:24 канал
Журналіст-розслідувач Bihus.Info Данило Мокрик програмі "6/9" заявив, що саме в МАУП Кива проходив аспірантуру та складав кандидатські іспити. Однак там відмовилися показувати інформацію про те, як нардеп це робив та про склад комісії, яка їх приймала.
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За словами Мокрика, Міжрегіональна академія управління персоналом видала Киві одну з довідок про те, що його робота становить науковий інтерес. Журналіст також зазначив, що саме в науково-практичних конференціях МАУП нардеп начебто брав участь.
Ми сьогодні подали заяву до Державного бюро розслідувань щодо фальсифікації документів у цій дисертації,
– заявив Мокрик.
Як розповів журналіст, якщо щодо Киви будуть здійснювати кримінальне провадження, його може відкрити тільки Офіс генпрокурора.
До теми Це справді жом на папері, – Мокрик про дисертацію Киви
Повний випуск програми "6/9": дивіться відео
Кива захистив дисертацію: коротко
- Депутат від партії ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради присвоїли йому науковий ступінь, але остаточне рішення має прийняти Міносвіти.
- Варто зауважити, що після того, як один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання, той уникнув відповіді. Згодом нардеп заявив, що протягом останніх 10 років ніхто не був настільки готовий до захисту, наскільки він.
- Викладач УКУ Олександр Ябчанка спалив свій диплом на знак протесту проти захисту кандидатської дисертації Іллі Киви. Згодом це зробив й науковець Іван Подолян.
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