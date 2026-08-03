ГБР предотвратило заказное убийство судьи в Одессе

Сотрудники ГБР разоблачили и задержали мужчину, который пытался организовать заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы. Гражданину уже предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как правоохранители предотвратили убийство судьи в Одессе?

По данным следствия, подозреваемый был знаком с судьей и планировал завладеть его деньгами. Для этого он решил организовать убийство мужчины.

За совершение преступления подозреваемый предложил военнослужащему 40 тысяч долларов США. Военный притворился, что согласился участвовать в убийстве, но на самом деле сотрудничал со следствием и действовал под контролем сотрудников ГБР.

Злоумышленник тщательно планировал задуманное и проводил подготовку в несколько этапов. На заключительном этапе исполнителю предстояло приобрести оружие и совершить покушение. Во время передачи части средств на покупку оружия сотрудники ГБР задержали организатора,

– отметили правоохранители.

В Одессе предотвратили убийство судьи / Фото ГБР

Позже мужчине было предъявлено подозрение в организации недоведенного покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений.