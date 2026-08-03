Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як правоохоронці запобігли вбивству судді в Одесі?

За даними слідства, підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима. Для цього він вирішив організувати вбивство чоловіка.

За виконання злочину підозрюваний запропонував військовослужбовцю 40 тисяч доларів США. Військовий удав, що погодився брати участь у вбивстві, але насправді співпрацював зі слідством і діяв під контролем працівників ДБР.

Зловмисник ретельно планував задумане та здійснював підготовку у кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Під час передачі частини коштів для придбання зброї працівники ДБР затримали організатора,

– зазначили правоохоронці.

В Одесі запобігли вбивству судді / Фото ДБР

Пізніше чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів.