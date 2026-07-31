Про це повідомила поліція Києва.

Що загрожує нападнику?

За рішенням Подільського районного суду Києва, підозрюваного в умисному вбивстві взяли під варту без права внесення застави на 60 діб – до 26 вересня.

Як передає Суспільне, підозрюваним є 31-річний Сергій Гребенюк, який був порушником військового обліку. Під час проходження ВЛК в Подільському районному ТЦК, за словами прокурора, підозрюваний зрозумів, що лікарка-хірург визнає його придатним до військової служби. Тоді чоловік дістав з сумки ніж і завдав їй 17 ударів, в тому числі проникаючі у грудну клітку, шию та корпус.

У суді підозрюваний визнав сою вину. А його адвокат виступив проти тримання під вартою без альтернативи. За його словами, чоловік раніше не був судимий та проживає разом із родиною, тому сторона захисту просив обрати йому домашній арешт.

Нагадаємо, 29 липня чоловік завдав ножових поранень 55-річній лікарці-хірургу. Від втрати крові та шоку жінка померла на місці. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.