Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що відомо про вбивство лікарки ВЛК у Києві?

Правоохоронці зазначили, що 29 липня чоловіка, який перебуває у розшуку у зв'язку з непроходженням ВЛК, доставили до позаштатної постійної військово-лікарської комісії №1 Подільського районного у місті Києві ТЦК та СП для проходження медичного огляду.

Фактично однією з останніх чоловіка мала оглянути 55-річна лікарка-хірург.

Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль та просив відпустити на кілька днів. Після того як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, він завдав лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Ніж чоловік мав з собою у сумці,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Внаслідок завданих травм жінка померла на місці. Киянина затримали.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. За вчинений злочин чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Окрім того, правоохоронці встановлюють, яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК з ножем.

Нагадаємо, 23 липня у Харкові під час заходів оповіщення чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейського. Унаслідок інциденту троє військових отримали поранення і були госпіталізовані. Поліцейський застосував табельну зброю, поранивши нападника в ногу. Зловмисника затримали.