ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
ГБР проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время обороны Харьковской области. Кроме этого, расследование коснется и других фактов, которые озвучил Богдан Кротевич.
Напомним, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии обвинил генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками. По его словам, это касается потери большой части территории и значительного количества бойцов.
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ГБР рассмотрело заявление Кротевича
По информации СМИ, Государственное бюро расследований ответило Кротевичу, что его заявление в отношении командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено.
Отмечается, что его обработали и присоединили к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области. В нем, в частности, рассматривается предоставление правовой оценки действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на этом направлении.
Следователи пообещали Кротевичу, что изложенные им обстоятельства будут проверены.
К слову, днем ранее Богдан Кротевич сообщил, что получил ответ от ГБР. Он указал, что не доволен им, однако конкретных деталей не раскрыл. Начальник штаба "Азова" призвал военных не бояться давать показания и отметил, что не отступит.
Что известно о заявлении Кротевича
- В воскресенье, 23 июня, Богдан Кротевич сообщил, что написал в ГБР заявление "...с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". По информации СМИ, речь шла именно о Содоле.
- The Washington Post обнародовало жалобу Богдана Кротевича. Так, военный жаловался на то, что Содоль не руководил обороной Мариуполя и не провел ни одного часа в городе, однако его наградили званием Героя Украины. Кроме этого, он якобы не обеспечил оборону города и не поставлял "Азову" боеприпасы. Отмечается, что генерал сказал бойцам "нам конец", а после этого просто положил трубку.
- На момент написания заявления Содоль был командующим Объединенных войск. После огласки в вечернем обращении 24 июня Владимир Зеленский сообщил об увольнении генерала с должности. На его место назначили Андрея Гнатова.