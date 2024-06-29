ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян, – СМИ

ГБР проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время обороны Харьковской области. Кроме этого, расследование коснется и других фактов, которые озвучил Богдан Кротевич.

Напомним, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии обвинил генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками. По его словам, это касается потери большой части территории и значительного количества бойцов.

Смотрите также Бои за Рубежное, выход из окружения в Волновахе: факты о Содоле, возглавлявшем Объединенные силы ВСУ

ГБР рассмотрело заявление Кротевича

По информации СМИ, Государственное бюро расследований ответило Кротевичу, что его заявление в отношении командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено.

Отмечается, что его обработали и присоединили к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области. В нем, в частности, рассматривается предоставление правовой оценки действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на этом направлении.

Следователи пообещали Кротевичу, что изложенные им обстоятельства будут проверены.

К слову, днем ранее Богдан Кротевич сообщил, что получил ответ от ГБР. Он указал, что не доволен им, однако конкретных деталей не раскрыл. Начальник штаба "Азова" призвал военных не бояться давать показания и отметил, что не отступит.

Что известно о заявлении Кротевича