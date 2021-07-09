Присвоение более 150 миллионов: в ГБР рассказали об обысках в Киевводоканале

Детективы Государственного бюро расследований провели обыски в помещении Киевводоканала. Они утверждают, что чиновники присвоили средства во время строительства первой очереди Бортнической станции аэрации, а также во время реконструкции еще нескольких коммунальных объектов.

Следователи утверждают, что работники коммунального предприятия КГГА превысили служебные полномочия и значительно завысили стоимость работ и закупки материалов. Общая сумма ущерба от этого составила якобы более 150 миллионов гривен.

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Сейчас правоохранители выясняют, выводили ли эти деньги злоумышленники через подконтрольные им организации при содействии налоговиков.

Занижали стоимость во время ремонта канализационных коллекторов

Кроме присвоения средств во время строительства станции аэрации должностные лица якобы участвовали еще в нескольких схемах.

По данным ГБР, в 2020 году Киевводоканал использовал железобетонные трубы, стоимость которых была значительно ниже, чем в тендерной документации. Такие расходные материалы чиновники установили во время ремонта:

канализационного коллектора в районе;

канализационного коллектора в Оболонском районе;

Во время обысков детективы изъяли из офиса коммунальщиков документы, которые касались строительных работ на этих объектах. Кто именно совершил эту сделку, неизвестно. Сейчас правоохранители выясняют личности причастных к преступлению.

Сами хищения в ГБР квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Если сыщики задержат виновных и докажут их вину в суде, злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Смотрите видео обысков в "Киевводоканале":