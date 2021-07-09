Слідчі стверджують, що працівники комунального підприємства КМДА перевищили службові повноваження та значно завищили вартість робіт та закупівлі матеріалів. Загальна сума збитків від цього склала нібито понад 150 мільйонів гривень.

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Наразі правоохоронці з'ясовують, чи виводили ці гроші зловмисники через підконтрольні ним організації за сприяння податківців.

Занижували вартість під час ремонту каналізаційних колекторів

Окрім привласнення коштів під час будівництва станції аерації посадовці нібито брали участь ще у кількох схемах.

За даними ДБР, у 2020 році Київводоканал використовував залізобетонні труби, вартість яких була значно нижчою, аніж у тендерній документації. Такі витратні матеріали посадовці встановили під час ремонту:

каналізаційного колектору в Подільському районі;

каналізаційного колектору в Оболонському районі;

Під час обшуків детективи вилучили з офісу комунальників документи, які стосувалися будівельних робіт на цих об'єктах. Хто саме вчинив цю оборудку, невідомо. Наразі правоохоронці з'ясовують особи причетних до злочину.

Самі розкрадання у ДБР кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо детективи затримають винних та доведуть їх провину в суді, зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Дивіться відео обшуків у "Київводоканалі":