На думку правоохоронців, ціни були завищені. Закупівля відбулась у жовтні та листопаді 2020 року.
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Типова корупційна схема
Це типова корупційна схема, коли у тендері перемагає підконтрольна посадовцям фірма, яка й пропонує товар за такими не обґрунтованими цінами. У схемі задіяні посадовці "Київавтодору" та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів справи,
– повідомляє пресслужба ДБР.
Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності з подальшим обранням запобіжних заходів.
Під час обшуків виявили долари / Фото ДБР
У Києві викрили посадовців Київавтодору та КМДА: відео
Що загрожує фігурантам справи
Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.