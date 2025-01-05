Следователи установили, что заместитель начальника Нацполиции в Полтавской области и подчиненный ему глава управления логистики и материально-технического обеспечения используют работников и технику ГУНП для строительства частных домов, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Октябрьского райсуда Полтавы.

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Что известно о злоупотреблениях руководства полиции на Полтавщине

Известно, что сообщники приказывали работникам управления логистики и материально-технического обеспечения в рабочее время осуществлять строительные и ремонтные работы. Кроме того, они лично контролировали ход этих работ.

Отмечается, что строительство частных домов происходило на двух земельных участках в Рыбцах. Во время досудебного расследования установлено, что в один день – 23 июня 2023 года, отец начальника управления логистики и материально-технического обеспечения приобрел земельный участок площадью 0.0794 га. Также доверенное лицо заместителя начальника ГУНП в Полтавской области купило земельный участок площадью 0.0767 га. Это доверенное лицо было поручителем заместителя начальника ГУНП в договоре займа денежных средств.

В конце декабря состоялись обыски на объектах строительства и в квартирах двух главных фигурантов уголовного производства.

Обратите внимание! На сайте Нацполиции Полтавщины указано, что начальником управления логистики и материально-технического обеспечения является майор полиции Игорь Яковюк. В то же время нет достоверной информации о фамилии другого фигуранта, ведь начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев имеет нескольких заместителей – это Сергей Рекун, Евгений Нестеренко, Борис Реутов и Виталий Мельничук.

Суд разрешил ГБР проверить телефонные разговоры и мобильную связь более десятка абонентов, которые имеют отношение к уголовному правонарушению в рамках расследования.

К слову, недавно ГБР задержало депутата Львовского облсовета и его сообщника за попытку выманить деньги у предпринимателя. Одного из них задержали, когда тот пытался слить пачки долларов в унитаз.