Слідчі встановили, що заступник начальника Нацполіції в Полтавській області та підлеглий йому очільник управління логістики та матеріально-технічного забезпечення використовують працівників та техніку ГУНП для будівництва приватних будинків, передає 24 Канал із посиланням на ухвалу Октябрського райсуду Полтави.

Дивіться також ДБР вивчає інформацію ЗМІ щодо 155 бригади: відкрито провадження за 2 статтями

Що відомо про зловживання керівництва поліції на Полтавщині

Відомо, що спільники наказували працівникам управління логістики та матеріально-технічного забезпечення у робочий час здійснювати будівельні й ремонтні роботи. Крім того, вони особисто контролювали хід цих робіт.

Зазначається, що будівництво приватних будинків відбувалося на двох земельних ділянках у Рибцях. Під час досудового розслідування встановлено, що в один день — 23 червня 2023 року, батько начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення придбав земельну ділянку площею 0.0794 га. Також довірена особа заступника начальника ГУНП в Полтавській області купила земельну ділянку площею 0.0767 га. Ця довірена особа була поручителем заступника начальника ГУНП у договорі позики грошових коштів.

В кінці грудня відбулися обшуки на об’єктах будівництва та в помешканнях двох головних фігурантів кримінального провадження.

Зверніть увагу! На сайті Нацполіції Полтавщини вказано, що начальником управління логістики та матеріально-технічного забезпечення є майор поліції Ігор Яковюк. Водночас немає достовірної інформації щодо прізвища іншого фігуранта, адже начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов має кількох заступників – це Сергій Рекун, Євген Нестеренко, Борис Реутов та Віталій Мельничук.

Суд дозволив ДБР перевірити телефонні розмови та мобільний зв’язок понад десятка абонентів, які мають відношення до кримінального правопорушення в межах розслідування.

До слова, нещодавно ДБР затримало депутата Львівської облради та його спільника за спробу видурити гроші у підприємця. Одного з них затримали, коли той намагався злити пачки доларів в унітаз.