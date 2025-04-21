Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о пытках в Полтавском СИЗО

По данным следствия, сотрудники Полтавского СИЗО издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз,

– говорится в сообщении ГБР.

ГБР выявило факты пыток заключенных в Полтавском СИЗО / Фото ГБР

Несколько дней назад оперативники Государственного бюро расследований зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения – дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны – сообщено о подозрении в пытках. Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", – отметили правоохранители.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам заключенный в СИЗО.