Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про катування у Полтавському СІЗО

За даними слідства, співробітники Полтавського СІЗО знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

У невеликій кімнаті ув'язнених прив'язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів,

– мовиться у повідомленні ДБР.

ДБР виявило факти катування ув'язнених у Полтавському СІЗО / Фото ДБР

Кілька днів тому оперативники Державного бюро розслідувань зафіксували чергові знущання з ув'язнених. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму й охорони – повідомлено про підозру у катуванні. Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив'язали його до ліжка.

"Наразі розв'язується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років", – зазначили правоохоронці.