Слитки золота, элитные автомобили, миллионов долларов: депутат Ровенского облсовета незаконно обогатился

Незадекларированное состояние на миллионы долларов обнаружило ГБР у депутата Ровенского облсовета. Он – заместитель председателя Полесского лесного офиса государственного предприятия "Леса Украины".

Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, депутат успел незаконно обогатиться на миллионы долларов. По данным источников УП, речь идет о Виталии Суховиче.

Смотрите также Рекордсмен по количеству открытых дел, – в ДБР прокомментировали наказание Дубинского

Более 4 миллионов долларов наличными, слитки золота и многое другое

До февраля 2023 подозреваемый был начальником Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Далее занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП "Леса Украины".

В рамках открытого уголовного производства уже провели обыски в доме и на рабочем месте депутата и членов его семьи. Интересно, что правоохранители обнаружили и изъяли более 4 миллионов долларов в разной валюте. И это только наличными, отметили в ГБР.

Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами,

– добавили в Госбюро расследований.

Депутата разоблачили на незаконном обогащении / Фото ГБР

Кроме того, депутат владел 4 земельными участками в Ровно. На них строил коттеджи. Кстати, участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Депутата Ровенского облсовета разоблачили в незаконном обогащении: смотрите видео

Обратите внимание! Депутату сообщили о подозрении по статье 368-5 "Незаконное обогащение". Согласно санкции, ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Кроме того, НАЗК направлено письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.

Что еще известно о Виталии Суховиче

В 2018 году Сухович получил награду Минобороны "За значительный личный вклад в организации и предоставление всесторонней помощи личному составу частей и подразделений ВСУ и активной гражданской позиции".

Виталий Сухович / Фото с сайта Ровенского облсовета