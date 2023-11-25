Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, депутат встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. За даними джерел УП, йдеться про Віталія Суховича.
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Понад 4 мільйони доларів готівкою, злитки золота та багато іншого
До лютого 2023 року підозрюваний був начальником Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Далі обійняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".
У межах відкритого кримінального провадження вже провели обшуки в помешканці та на робочому місці депутата й членів його сім'ї. Цікаво, що правоохоронці виявили та вилучили понад 4 мільйони доларів у різній валюті. І це лише готівкою, зауважили в ДБР.
Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами,
– додали в Держбюро розслідувань.
Депутата викрили на незаконному збагаченні / Фото ДБР
Крім того, депутат володів 4 земельними ділянками у Рівному. На них будував котеджі. До речі, ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".
Депутата Рівненської облради викрили в незаконному збагаченні: дивіться відео
Що ще відомо про Віталія Суховича
- У 2018 Сухович отримав відзнаку Міноборони "За значний особистий внесок в організації та надання всебічної допомоги особовому складу частин та підрозділів ЗСУ та активну громадянську позицію".
Віталій Сухович / Фото з сайту Рівненської облради
- Також був депутатом від партії БПП "Солідарність".