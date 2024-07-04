Экс-военком Киевщины организовал масштабную схему для уклонистов
Источник:ГБР
Экс-военком Киевской области организовал масштабную схему уклонения от мобилизации. К ней привлек должностных лиц военкоматов Киева и области, сына, бывшую жену еще несколько должностных лиц и гражданских.
ГБР установило, что организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, однако сохранил необходимые связи. Он умер, однако досудебное расследование в отношении других фигурантов дела завершили.
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Что известно о масштабной схеме
Экс-военный областного ТЦК и СП Киевской области привлек к схеме:
- сына,
- бывшую жену,
- начальника третьего отдела Бучанского РТЦК и СП,
- председателя ВВК Макаровского района,
- бывшего работника Киевского областного военкомата,
- работника правоохранительного органа,
- двух гражданских лиц.
Организатор четко продумал структуру преступной группировки: одна часть отвечала за подбор клиентов, другая – за незаконное оформление документов. Представители обеих "ветвей" для конспирации между собой не пересекались,
– заявили в ГБР.
Там объяснили, что задержанные действовали по схеме:
- вносили ложные данные в справки ВВК и военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья;
- предоставляли "клиентам" советы и указания относительно мест и способа пересечения государственной границы.
Стоила "услуга" ориентировочно 6 – 10 тысяч долларов за человека. Цена зависела от стартового пакета документов.
Специалисты ГБР зафиксировали 11 эпизодов выдачи поддельных документов.
По данным расследования:
- шестерых фигурантов дела обвиняют в участии в преступной организации, содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, пособничестве в уклонении от призыва;
- трех из них – дополнительно в получении неправомерной выгоды;
- еще двух – в подстрекательстве к совершению уголовного преступления и участии в преступной организации.
ГБР разоблачило схему для уклонистов / Фото ГБР
Кстати, 29 июня в Вижницком районе Черновицкой области во время пересечения украинско-румынской границы военнослужащий применил оружие в ответ на нападение вооруженных ножом и газовым перцовым баллончиком гражданских. К сожалению, 24-летний мужчина погиб. Дело расследует ГБР.