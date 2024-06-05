В КГГА разоблачили схему поборов с автоперевозчиков: чиновнику сообщили о подозрении

В КГГА разоблачили схему поборов у киевских автоперевозчиков. Чиновнику, который руководил схемой, а также частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов, сообщили о подозрениях.

В частности, подозрение получил заместитель директора одного из департаментов КГГА. В сети сообщали, что организовал схему якобы заместитель Кличко Константин Усов, однако в КГГА опровергли эту информацию.

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ГБР разоблачили схему поборов

В ГБР сообщили, что в апреле 2024 года получили обращение от жены военнослужащего. Пока муж защищает страну от оккупантов, женщина руководит компанией по перевозкам. Известно, что предприятие обслуживало один из киевских маршрутов.

Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте,

– сообщили в ГБР.

Предпринимателя-посредника в этой схеме правоохранителям удалось задержать после очередного "транша" для чиновника. Чиновника КГГА разоблачили позже.

Сейчас проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины – принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование. Также проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.

Подозрение вручили не Усову

У КГГА отметили, что заместитель председателя Владимира Кличко Константин Усов не получал подозрение о совершении преступления.

Призываем медиа подавать информацию корректно. Сегодня, 5 июня, сообщено о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры,

– отметили в КГГА.

У Усова проводили обыски