Зокрема, підозру отримав заступник директора одного із департаментів КМДА. У мережі повідомляли, що організував схему буцімто заступник Кличка Костянтин Усов, однак у КМДА спростували цю інформацію.

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ДБР викрили схему поборів

У ДБР повідомили, що у квітні 2024 року отримали звернення від дружини військовослужбовця. Поки чоловік захищає країну від окупантів, жінка керує компанією з перевезень. Відомо, що підприємство обслуговувало один з київських маршрутів.

Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті,

– повідомили в ДБР.

Підприємця-посередника у цій схемі правоохоронцям вдалося затримати після чергового "траншу" для чиновника. Посадовця КМДА викрили пізніше.

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність. Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Максимальні санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі триває досудове розслідування. Також перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

Підозру вручили не Усову

У КМДА наголосили, що заступник голови Володимира Кличка Костянтин Усов не отримував підозру про вчинення злочину.

Закликаємо медіа подавати інформацію коректно. Сьогодні, 5 червня, повідомлено про підозру заступникові директора Департаменту транспортної інфраструктури,

– наголосили в КМДА.

В Усова проводили обшуки