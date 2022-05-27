ГБР сообщило о подозрении "генпрокурору" квазиреспублики на Донбассе

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю из Луганска в коллаборационизме. Он с 2014 года работает на российских оккупантов в Луганске.

Государственное бюро расследования подозревает в госизмене Сергея Горенко. Сейчас он оккупантами считается "генеральным прокурором" на временно оккупированной части Луганской области.

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Правда, объявили ему подозрение в коллаборационизме заочно. Вскоре "генпрокурор незаконной республики" будет объявлен в розыск с правом на физическое задержание.

Сотрудники ДБР установили, что подозреваемый добровольно согласился на предложение оккупантов занять незаконную должность "генерального прокурора" террористической организации. За это, согласно части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.

"По данным следствия, подозреваемый добровольно занял должность "генерального прокурора" в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области "прокуратуре ЛНР". Возглавляя этот так называемый правоохранительный орган, после полномасштабного вторжения вооруженных сил России на территорию Украины он активно поддерживает с РФ , проводит брифинги и награждает работников "прокуратуры ЛНР" как "генеральный прокурор", сообщили в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители не называют имя подозреваемым. Но это Сергей Горенко.

Фигурант во время службы в рядах украинской милиции занимал руководящие должности, в том числе и во внутренней безопасности УМВД в Луганской области.

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Но в 2014 году предал присяге и начал работать на оккупантов. Он был назначен на должность "первого заместителя генпрокурора ЛНР". А с 2017 года – уже на должность генпрокурора, хотя до 2019 года работал с приставкой и.о.

Произошло это после того, как в Луганске чуть ли не началась война между главарями коллаборантов – Игорем Плотницким и Игорем Корнетом. Тогда они активно задерживали людей друг друга, включая "и.о. генерального прокурора" Виталия Подоброго. При этом задерживали "сотрудников прокуратуры" со штурмом, после чего их вывезли в неизвестном направлении. Позже Подоброго просто "отстранили", и на его место и назначили Горенко.

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