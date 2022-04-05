ГБР сообщило о подозрении в госизмене судье и руководителю аппарата райсуда Луганщины

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении в госизмене судье и руководителю аппарата одного из районных судов Луганской области.

ГБР установило, что подозреваемые в марте 2022 года перешли на сторону врага.

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Судья и руководитель аппарата райсуда Луганщины – предатели

Так, лица вступили в сговор с представителями так называемой ЛНР, принимали непосредственное участие в создании незаконных судебных органов, которые являются частью оккупационной администрации России. Также выполняли функции представителей оккупационных судебных властей на территории Луганщины.

В частности, работники суда помогали оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

Кроме того, изменники агитировали других судей и работников аппарата суда перейти на сторону врага и сотрудничать с ними. Вознаграждение – должности и хорошие зарплаты в незаконно созданных судебных органах.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым в государственной измене меры пресечения.