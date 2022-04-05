ДБР встановила, що підозрювані у березні 2022 року перейшли на бік ворога.

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Суддя та керівник апарату райсуду Луганщини – зрадники

Так, особи вступили у змову з представниками так званої “ЛНР”, брали безпосередню участь у створенні незаконних судових органів, які є частиною окупаційної адміністрації Росії. Також виконували функції представників окупаційної судової влади на території Луганщини.

Зокрема, працівники суду допомагали окупантам проводити підривну діяльність проти України на шкоду її суверенітетові та територіальній цілісності.

Крім того, зрадники агітували інших суддів та працівників апарату суду перейти на бік ворога та співпрацювати з ними. Винагорода – посади та хороші зарплати у незаконно створених судових органах.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним у державній зраді запобіжного заходу.