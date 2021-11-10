ГБР задержало депутата, который хотел за посредничество 300 тысяч гривен

Государственное бюро расследований задержало депутата Херсонского областного совета. Он требовал у владельца рекламного агентства 300 тысяч гривен за посредническую услугу.

В Бюро рассказали, что в июле 2021 года Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана. Его в местном аэропорту установило рекламное агентство.

Читайте также Львовские таможенники организовали многомиллионную схему вывоза драгоценных металлов

Детали коррупционной схемы

Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная советом.

Он обратился к депутату Херсонского облсовета, который является членом бюджетной комиссии, и попросил помочь увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана.

Депутат ответил, что может "договориться" об увеличении цены вдвое, однако не просто так. За это владелец рекламного агентства должен был заплатить ему 300 тысяч гривен. Депутат отметил, что часть денег якобы передаст правоохранителям, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

Депутата задержали на взятке

Работники ГБР задержали депутата 9 ноября сразу после получения всей суммы взятки. Сейчас решают вопрос относительно сообщения ему о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Также устанавливают причастность к совершению преступления работников правоохранительных органов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Задержание депутата, который хотел за посредничество 300 тысяч гривен: Фото ГБР