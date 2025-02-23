По словам главы государства, военное руководство задержали не только из-за захвата территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Что заявил Зеленский о задержании генералов

Зеленский отмечает, что во время борьбы за те или иные украинские земли, погибает большое количество людей. А также добавляет, что, говоря о халатности, речь идет не о километрах.

Это важно, но на каждом этом километре гибли люди. Там серьезный вопрос, пусть правоохранительные органы разбираются. Я с уважением отношусь к старшему офицерскому составу, но гибнут солдаты. Гибнут солдаты, а отвечать должно руководство,

– объясняет глава государства.

По мнению Зеленского, нельзя закрывать глаза на преступления только потому, что в государстве введено военное положение.

Напомним, что бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам России захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

По данным ГБР, действия командиров также привели к потере личного состава, вооружения и сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.