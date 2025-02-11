Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований полковника Вадима Приймачка в комментарии УП.

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Почему генералам отказали в боевом иммунитете

Полковник Приймачок отмечает, что следователи ГБР с начала расследования рассматривали возможность предоставления боевого иммунитета подозреваемым в провале обороны на Харьковщине, но не обнаружили для этого оснований.

Эксперты выяснили, что действия Галушкина, Горбенко и Лапина находятся в прямой причинно-следственной связи с тем, что потеряна часть территорий государства вглубь на 6,5 километра, личный состав и военная техника,

– подчеркнул он.

Что такое боевой иммунитет Боевой иммунитет – это принцип, который обеспечивает защиту военных командиров и военнослужащих от уголовной ответственности за действия, совершенные во время выполнения боевых задач в ходе военных действий. Это означает, что военные, которые находятся в зоне боевых действий, могут быть освобождены от ответственности за некоторые действия, если они были необходимы для выполнения боевой задачи или защиты страны. Однако этот принцип не является абсолютным и применяется лишь при условии, что действия военных соответствовали требованиям законов войны.

В чем обвиняют Галушкина, Горбенко и Лапина