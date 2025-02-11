Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований полковника Вадима Приймачка в комментарии УП.
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Почему генералам отказали в боевом иммунитете
Полковник Приймачок отмечает, что следователи ГБР с начала расследования рассматривали возможность предоставления боевого иммунитета подозреваемым в провале обороны на Харьковщине, но не обнаружили для этого оснований.
Эксперты выяснили, что действия Галушкина, Горбенко и Лапина находятся в прямой причинно-следственной связи с тем, что потеряна часть территорий государства вглубь на 6,5 километра, личный состав и военная техника,
– подчеркнул он.
Что такое боевой иммунитет
Боевой иммунитет – это принцип, который обеспечивает защиту военных командиров и военнослужащих от уголовной ответственности за действия, совершенные во время выполнения боевых задач в ходе военных действий.
Это означает, что военные, которые находятся в зоне боевых действий, могут быть освобождены от ответственности за некоторые действия, если они были необходимы для выполнения боевой задачи или защиты страны. Однако этот принцип не является абсолютным и применяется лишь при условии, что действия военных соответствовали требованиям законов войны.
В чем обвиняют Галушкина, Горбенко и Лапина
- Следователями ГБР было открыто уголовное производство 11 мая 2024 года. Основанием стало то, что накануне приданный 125 бригаде ТРО 415 батальон отошел из Стрелечьей в Глубокое без предварительного согласования со своим командованием. Бойцы ушли с первого рубежа на второй, где продолжили держать оборону. В то же время в ГБР нет информации о случаях, когда кто-то из них ушел в СЗЧ.
- Сейчас бойцы 415 батальона находятся под следствием за самовольное оставление поля боя, однако ни один из них еще не получил подозрение.
- ГБР подозревает бывшего командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Галушкина, командира 125 бригады ТРО Артура Горбенко и командира 415 батальона 23 ОМБр Илью Лапина в том, что оборона на Харьковщине проводилась не в соответствии с уставами ВСУ.
- Командиров также обвиняют в "ненадлежащем обустройстве фортификаций". На первом рубеже обороны военные возвели опорные пункты, установили инженерные заграждения и минные поля, однако, по выводам следствия, этих укреплений оказалось недостаточно для сдерживания противника.