Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Вадима Приймачка в коментарі УП.

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Чому генералам відмовили у бойовому імунітеті

Полковник Приймачок зазначає, що слідчі ДБР від початку розслідування розглядали можливість надання бойового імунітету підозрюваним у провалі оборони на Харківщині, але не виявили для цього підстав.

Експерти з'ясували, що дії Галушкіна, Горбенка і Лапіна перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку із тим, що втрачена частина територій держави вглиб на 6,5 кілометра, особовий склад і військова техніка,

– наголосив він.

Що таке бойовий імунітет Бойовий імунітет – це принцип, який забезпечує захист військових командирів та військовослужбовців від кримінальної відповідальності за дії, вчинені під час виконання бойових завдань у ході воєнних дій. Це означає, що військові, які перебувають в зоні бойових дій, можуть бути звільнені від відповідальності за деякі дії, якщо вони були необхідні для виконання бойового завдання або захисту країни. Однак цей принцип не є абсолютним і застосовується лише за умови, що дії військових відповідали вимогам законів війни.

В чому звинувачують Галушкіна, Горбенка і Лапіна