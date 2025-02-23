За словами глави держави, військове керівництво затримали не лише через захоплення території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського у межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Що заявив Зеленський про затримання генералів

Зеленський зауважує, що під час боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. А також додає, що, говорячи про недбалість, йдеться не про кілометри.

Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання, нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою ставлюсь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати. Гинуть солдати, а відповідати повинне керівництво,

– пояснює глава держави.

На думку Зеленського, не можна закривати очі на злочини лише тому, що в державі введено воєнний стан.

Нагадаємо, що колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам Росії захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.

За даними ДБР, дії командирів також призвели до втрати особового складу, озброєння та зірвали заходи з оборони державного кордону в зоні їх відповідальності.