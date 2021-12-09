ГБР закончило расследование против Гео Лероса

Государственное бюро расследований закончило расследование против Гео Лероса. Речь идет о деле, которое открыли из-за хулиганства и невыполнения решения суда.

О подозрении народному депутату сообщили 11 и 12 ноября. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 9 декабря.

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Расследование дела Лероса завершили

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в хулиганстве и невыполнении решения суда,

– сообщили в ведомстве.

Также там пояснили, что следователи в рамках расследования установили, что 04 ноября 2021 года народный избранник, "выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства".

В этом деле нардепу сообщили о подозрении 11 и 12 ноября за:

грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины;

за невыполнение решения суда, вступившего в законную силу.

По другому делу Лерос не выполнил решение суда

Следователи ГБР рассказали, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Суд обязал Лероса опровергнуть информацию, написанную политиком. Решение суда вступило в законную силу 11 августа 2021 года и действует до сих пор.

Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомленным и имел для этого реальные возможности,

– заявили в ГБР.

В ведомстве сообщили, что уголовные нарушения квалифицировали за:

грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу;

неисполнение судебного решения.

Санкции статей предусматривают наказание – штраф от 8,5 тысяч до 68 тысяч гривен или заключение до 3 лет. Предварительно известно, что процессуальное руководство по делам осуществляет офис генпрокурора.

Коротко о делах против Лероса

4 ноября Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому прямо с трибуны. Произошло это в конце выступления нардепа во время пленарного заседания парламента. Перед этим нардеп сказал, что не боится президента и его правоохранительные органы.

Уже 11 ноября ему сообщили о подозрении по статье о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

18 ноября Печерский районный суд избрал ему меру пресечения – личное обязательство на 2 месяца. Хотя прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Также нардеп, согласно решению, должен сдать свой загранпаспорт.

Сам Лерос заявил, что решение суда было для него неожиданным, а также уточнил, что средний палец не показал институту власти, а лично Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.

Перекрестный допрос Гео Лероса – смотрите видео