ГБР закрыло дело против директора НАБУ Кривоноса, – Офис генерального прокурора

Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса. В Офисе генерального прокурора не нашли оснований для возобновления расследования.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского.

Решение ГБР

После закрытия уголовного производства о возможной подделке официальных документов ГБР передало его материалы в Офис генерального прокурора.

Прокурор изучал собранные материалы в течение 20 дней и принял окончательное решение не возобновлять расследование.

Решение, о котором так много говорили в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро, на данный момент закрыто. Оснований для его отмены нет,

– отметил Ковальский.

Нарушения при составлении подозрения

Глава ОГП рассказал, что бывший генпрокурор Руслан Кравченко лично составил, подписал и направил по почте сообщение о подозрении Семену Кривоносу. В то же время нормы Уголовного процессуального кодекса обязывали его предоставить соответствующее поручение следователю ГБР.

Более того, подозрение было направлено не от Офиса генерального прокурора, а от физического лица Кравченко Руслана Алексеевича. Как известно, в ЕРДР была проставлена ​​отметка о вручении этого подозрения, не соответствующая действительности, потому что ее никто никому не вручил,

– рассказал Ковальский.

Недостоверную отметку о вручении подозрения в ЕРДР впоследствии аннулировал заместитель генпрокурора Максим Крым.

Напомним, 14 сентября Кравченко публично заявлял о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу о подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Тогда же говорилось об обвинении близкого к руководителю САП лица во влиянии на судей ВАКС и содействии в уклонении от мобилизации.

В НАБУ тогда опровергли факт вручения подозрения своему главе, расценив подобные заявления как системное давление на работу антикоррупционных органов.