Государственное бюро расследований завершило расследование дела против народного депутата Украины Александра Дубинского и еще четырех человек. Они обвиняются в государственной измене в составе организованной преступной группы.

Прокурора завершила досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации – действующего и бывшего народных депутатов Украины, экс-прокурора и двух руководителей главного управления генштаба ВС России. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Дубинский причастен к государственной измене

Следствие установило, что в 2016 году Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации сформировало преступную группу, в состав которой вошли два народных депутата Украины, бывший сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица. Эта организация была задействована в подрыве общественно-политической стабильности в Украине и дискредитации государства на международной арене, действуя как агентурная сеть до 2022 года.

Согласно обстоятельствам дела, речь идет об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрея Деркача, его бывшего помощника Игоря Колесникова (позывной "Ветеран", по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену) и Константина Кулика (позывной "Птичка").

За такую деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба России.

Справка. Именно Дубинский занимался информационно-подрывной деятельностью в пользу государства-агрессора, активно продвигая российские нарративы, в частности высшего политического руководства Украины. Для их распространения он участвовал в различных общественных мероприятиях.

В ноябре 2019 года народные депутаты провели совместную пресс-конференцию, на которой распространяли заявления о предполагаемой международной коррупции среди американских должностных лиц, что могло негативно сказаться на отношениях между Украиной и ее ключевым партнером США.

А в июне 2020 года бывший прокурор вместе с экс-депутатом (Деркач - ред.) провел пресс-конференцию, на которой они публично продвигали пророссийские фейковые утверждения, включая ложные обвинения в якобы вмешательстве украинских чиновников в выборы президента США.

Сейчас Дубинский находится под стражей.