Горячая ситуация сразу на 3 направлениях, на одном – 50 штурмов, – Генштаб о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия и пытаются прорвать оборону ВСУ на фронте. Горячее всего сегодня было сразу на 3 направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Там рассказали, какая ситуация на всех направлениях фронта.

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Где самая горячая ситуация на поле боя

По данным Генштаба ВСУ, всего с начала суток 14 октября произошло 189 боевых столкновений. Там отметили, что горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневого поражения,

– говорится в сообщении.

Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении российские воины 2 раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого. В то же время, авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Гарбузы.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого. Украинские защитники остановили шестнадцать вражеских атак. Сейчас еще 9 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении агрессор 31 раз атаковал позиции Сил обороны неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Отмечается, что 10 боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отбили 3 штурма оккупационных войск в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Васильевки и Дилиевки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 3 боя. Оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Здесь все атаки также завершились неудачей для захватчиков.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 – безвозвратно. Также уничтожено 5 БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и два БТР захватчиков были повреждены.

На Кураховском направлении враг совершил 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боестолкновений завершено, еще 11 – до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили более 70 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины и повреждены два танка,

– сообщили в Генштабе.

На Времовском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, однако, наносили авиаудары по Новодаровке и Шахтерскому.

На Ореховском направлении войска захватнической армии 2 раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Восемь неудачных штурмов совершено агрессором в течение дня.

В Генштабе ВСУ отметили, что на остальных направлениях без особых изменений. Там добавили, что продолжается операция в Курской области, где авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.