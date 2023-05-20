Кратковременные дожди и небольшое потепление: прогноз погоды в Украине на 21 мая

Погода в Украине в воскресенье, 21 мая, будет многообразной. В части областей будет кратковременный дождь, возможно, с грозой. А вот в западных и северных регионах будет сухо с переменной облачностью.

Несмотря на дожди, в Украине становится все теплее с каждым днем. Синоптики уверяют, что кое-где столбики термометров скоро подскочат до +30.

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Ситуация по регионам

Дождь будет 21 мая во многих областях. Синоптики прогнозируют в этих регионах кратковременные небольшие дожди, местами возможны грозы. О зонтах нужно позаботиться жителям в:

Харьковской области,

Луганской области,

Донецкой области,

Полтавской области,

Днепропетровской области,

Кировоградской области, Запорожской области,

Херсонской области,

Николаевской области,

Одесская область.

В других регионах сухо и без осадков. на Западе да Севера В стране будет переменная облачность, погода порадует украинцев теплом и комфортной погодой. Столбики термометров днем поднимутся до +21…+24 градусов тепла.

Немного теплее будет в восточных областях. Там местами температура воздуха поднимется до +25. А вот на Юг – почти лето. Жителей Херсонской и Николаевской областей ожидают потепления до +27. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Также на Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она не распространяется только на Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области.



Пожарная опасность в регионах 21 мая/ Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах

Киев – +19...+21

Ужгород – +22...+24

Львов – +20…22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +21...+23

Одесса – +24...+26

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +19...+21

Сумы – +20...+22

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24



Погода и температура в разных регионах нашего государства 21 мая / Карта Укргидрометцентра