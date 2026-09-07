Об этом в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения фигурантке Елизавете Ивахненко (в материалах дела она фигурирует под псевдонимом "Муза") сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась.

Где нашли сейф с деньгами и каковы подробности расследования?

Поводом для официального разъяснения стало заявление адвоката Виталия Сердюка, который утверждал, что фотография была сделана во время следственных действий по другому делу о земельных махинациях, а сам сейф принадлежит его клиенту.

"Официальная позиция НАБУ и САП заключается в том, что опубликованная фотография сейфа касается спецоперации "Карфаген", – заявил Николай Карась.

При этом представитель антикоррупционного органа отдельно подчеркнул, что указанные денежные средства детективы изъяли не в кабинетах Офиса генерального прокурора.

Ни НАБУ, ни САП не писали, что средства были найдены в помещении ОГП, но эти денежные средства относятся к данной спецоперации,

– отметил прокурор.

Результаты следственных действий в здании Офиса генерального прокурора

Вечером 4 сентября стало известно о расследовании антикоррупционными органами нового дела под названием "Карфаген". Непосредственно в помещении Офиса генерального прокурора детективы также провели серию обысков и обнаружили вещественные доказательства.

На рабочем месте чиновника Айдина Худиева детективы изъяли 50 000 долларов США. Кроме того, следствие установило наличие у него элитного кроссовера Audi Q8, стоимость которого существенно превышает официальный доход чиновника.

В ходе обысков у первого заместителя генерального прокурора правоохранители также обнаружили драгоценности и дорогие часы.