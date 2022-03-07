Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: обновленный список
7 марта 2022 , 07:51Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Гуманитарную помощь в Харькове можно получить в действующих пунктах "Новой почты". Таких сейчас 16.
В сети появился обновленный список пунктов выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА 7 марта.
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Ежедневно областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей,
– пишет Синегубов.
Где получить гуманитарную помощь
- проспект Людвига Свободы, 35;
- улица Ахсарова, 21;
- улица Пушкинская, 96;
- улица Шевченко, 24а;
- переулок Пискуновский, 4;
- проспект Гагарина, 54-а, 176, 199;
- проспект Льва Ландау, 46;
- проезд Стадионный, 13;
- улица Амосова 11-а;
- проспект архитектора Алешина, 5;
- проспект Индустриальный, 24/31;
- улица Луи Пастера, 318;
- проспект Героев Сталинграда, 169/24
- улица Ньютона, 98.
Где получить помощь
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи / Фото Харьковской ОВА
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