Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: обновленный список

Гуманитарную помощь в Харькове можно получить в действующих пунктах "Новой почты". Таких сейчас 16.

В сети появился обновленный список пунктов выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА 7 марта.

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Ежедневно областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей,

– пишет Синегубов.

Где получить гуманитарную помощь

проспект Людвига Свободы, 35;

улица Ахсарова, 21;

улица Пушкинская, 96;

улица Шевченко, 24а;

переулок Пискуновский, 4;

проспект Гагарина, 54-а, 176, 199;

проспект Льва Ландау, 46;

проезд Стадионный, 13;

улица Амосова 11-а;

проспект архитектора Алешина, 5;

проспект Индустриальный, 24/31;

улица Луи Пастера, 318;

проспект Героев Сталинграда, 169/24

улица Ньютона, 98.

Где получить помощь

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи / Фото Харьковской ОВА

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