Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: обновленный список

7 марта 2022 , 07:51
Читати новину українською

Источник:

Олег Синегубов

Гуманитарную помощь в Харькове можно получить в действующих пунктах "Новой почты". Таких сейчас 16.

В сети появился обновленный список пунктов выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА 7 марта.

К теме "Новая почта" открыла гуманитарные уголки

Ежедневно областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей,
– пишет Синегубов.

Где получить гуманитарную помощь

  • проспект Людвига Свободы, 35;
  • улица Ахсарова, 21;
  • улица Пушкинская, 96;
  • улица Шевченко, 24а;
  • переулок Пискуновский, 4;
  • проспект Гагарина, 54-а, 176, 199;
  • проспект Льва Ландау, 46;
  • проезд Стадионный, 13;
  • улица Амосова 11-а;
  • проспект архитектора Алешина, 5;
  • проспект Индустриальный, 24/31;
  • улица Луи Пастера, 318;
  • проспект Героев Сталинграда, 169/24
  • улица Ньютона, 98.

Где получить помощь

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи / Фото Харьковской ОВА

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Марта Кушка