Где искать корень зла бензинового кризиса и когда он закончится

Кто-то в очередях на автозаправочных станциях думает о важном, кто-то работает, а кто-то тренирует нервную систему. Что происходит?

Фокусы с ценами на коллапс бездействуют

Правительство еще раз пытается решить вопрос с ценой. По сравнению с началом мая стоимость бензина выросла на 2,17 гривны, а дизтоплива – снизилась на 32 копейки.

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Пока чиновники играют с ценниками, люди становятся в очереди утром сразу по завершении комендантского часа, чтобы простоять не четыре часа, а два. И купить бензин по 40 гривен, если повезет!

Какое колесо в палке сломало систему

В Польше, где нет войны, цены на горючее выше, чем установило наше правительство: бензин 45,3 гривны за литр, а дизель – 48,5 гривен за литр. Для справки: налоги на горючее в Польше и Украине сейчас примерно одинаковые.

На некоторых заправках есть вариант купить за 65 гривен. Без ограничения количества. Для решения проблем с логистикой в правительстве выделят один из западных пунктов пропуска на границе только под движение бензовозов, а пока говорят, что поведение наших импортеров это "даже не недобросовестная конкуренция, а за это нужно расстреливать!".

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Сейчас в ситуацию вмешался Антимонопольный комитет. Мол, горючее якобы есть в достаточных объемах, но сети его не реализуют.

Но если вы "приказываете" ценам не расти, то в результате получите не низкие цены, а дефицит и всевозможные обходы ограничений. Это элементарная экономическая истина. А чем вы занимаете себя в очередях?

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