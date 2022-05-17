Фокуси з цінами на колапс не діють
Уряд вкотре намагається вирішити питання ціною. У порівнянні з початком травня вартість бензину зросла на 2,17 гривні й на дизпаливо зменшилась на 32 копійки.
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Поки чиновники граються з цінниками, люди стають у черги зранку, одразу по завершенню комендантської, аби простояти не чотири години, а дві. І купити бензин по 40 гривень, якщо пощастить!
Яке колесо в палиці зламало систему
На деяких заправках є варіант придбати за 65 гривень. Без обмеження кількості. Задля вирішення проблем із логістикою в уряді виділять один із західних пунктів пропуску на кордоні тільки під рух бензовозів, а поки що кажуть, що поведінка наших імпортерів це "навіть не недобросовісна конкуренція, а за таке треба розстрілювати!".
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Зараз у ситуацію втрутився Антимонопольний комітет. Мовляв, пальне начебто є в достатніх обсягах, але мережі його не реалізовують.
Але, коли ви "наказуєте" цінам не зростати, то в результаті отримаєте не низькі ціни, а дефіцит та всілякі обходи обмежень. Це елементарна економічна істина. А чим ви займаєте себе у чергах?
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