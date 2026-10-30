Где Кличко, когда Киеврада делит землю: это исследование вас удивит

Мэр Виталий Кличко редко участвует в голосованиях по земельным вопросам в Киевском городском совете. За шесть лет он присутствовал лишь на 437 из 2 350 голосований, когда депутаты рассматривали земельные вопросы по существу. Но даже когда мэр находится в зале, в 62% таких голосований он не нажимает кнопку. Впрочем, когда Кличко голосует, его голос может решить судьбу участка.

Именно так произошло с парком "Наталка" на Оболони. Об этом говорится в исследовании общественной инициативы "Голка", которая проанализировала более 9 400 голосований Киевского городского совета за шесть лет.

Исследование показало, что из 437 голосований по земельным вопросам, на которых присутствовал Виталий Кличко, он поддержал 168. Это 7% от всех голосований по земельным вопросам по сути.

Как фракции Киевсовета голосовали по земельным вопросам / Инфографика – "Голка"

Ровно 61 голосом – минимально необходимым количеством – Киевсовет передал компании "Гювексхаус" в аренду на 10 лет 1,28 га в парке "Наталка" под ресторан или другие коммерческие объекты.

Среди тех, кто проголосовал "за", был и городской голова, поэтому без его голоса решение не прошло бы. Решение приняли, хотя на участке ранее проводились строительные работы без прав на землю и в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В то же время большинство решений по земельным вопросам принимается голосами фракций. Наиболее активно их поддерживают "Батькивщина" и фракция мэра "Удар": на голосования по земельным вопросам приходят 83% и 82% их депутатов, а из присутствующих "за" голосуют 90%. Депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги народа" поддерживают земельные решения одинаково – 59% от состава фракций. Реже всего голосуют "за" фракции "Единство" и "Голос".

Если бюджет города – это возобновляемый ресурс и каждый год у Киева будет новый бюджет, то земля – это особо ценный ресурс. Когда ее отдают – город с высокой вероятностью уже не сможет ее вернуть. Данные свидетельствуют о том, что мэр прекрасно понимает репутационные риски и поэтому дистанцируется от голосований по земельным вопросам, но он представляет партию "УДАР". Поэтому возникает вопрос и к председателю исполкома партии Артуру Палатному: почему Михаил Терентьев, фигурировавший в операции НАБУ "Чистый город", до сих пор возглавляет земельную комиссию? Но отвечать должны и другие партии. У "УДАРа" всего 30 голосов из 120, а решения принимает большинство. И "Батькивщина", и "Европейская солидарность", и "Слуга народа" тоже отдают свои голоса по земельным вопросам, – говорит председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив.

Анализ посещаемости депутатов и "сверхнормативных" голосований / инфографика – "Голка"

Интересно, что мэр также дистанцируется, когда рассматриваются вопросы строительства, градостроительства и аренды. По сравнению со своей обычной явкой мэр на 19 процентных пунктов реже приходит на голосования по земельным вопросам и по вопросам строительства, а по вопросам аренды – на 27 пунктов реже.

Зато на голосования по бюджету и управлению Кличко приходит на 13 и 16 пунктов чаще, чем обычно.