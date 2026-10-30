Де Кличко, коли Київрада ділить землю: це дослідження вас здивує

Саме так сталося з парком “Наталка” на Оболоні. Про це йдеться в дослідженні громадської ініціативи "Голка", яка проаналізувала понад 9 400 голосувань Київради за шість років.

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Дослідження показало, що з 437 земельних голосувань, на яких Віталій Кличко був присутній, він підтримав 168. Це 7% від усіх земельних голосувань по суті.

Як фракції Київради голосували за земельні питання / Інфографіка – "Голка"

Рівно 61 голосом – мінімально необхідною кількістю – Київрада передала товариству "Гювексхаус" в оренду на 10 років 1,28 га в парку "Наталка" під ресторан або інші комерційні об'єкти.

Серед тих, хто проголосував "за", був і міський голова, тож без його голосу рішення не пройшло б. Рішення ухвалили, хоча на ділянці раніше проводили будівельні роботи без прав на землю і щодо цього відкрили кримінальне провадження.

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Водночас більшість земельних рішень ухвалюють голоси фракцій. Найактивніше їх підтримують "Батьківщина" і фракція мера "Удар": на земельні голосування приходять 83% і 82% їхніх депутатів, а з присутніх "за" голосують 90%. Депутати "Європейської солідарності" і "Слуги народу" підтримують земельні рішення однаково – 59% від складу фракцій. Найрідше голосують "за" фракції "Єдність" і "Голос".

Якщо бюджет міста – це відновлюваний ресурс і щороку в Києві буде новий бюджет, то земля – це особливо цінний ресурс. Коли його віддають, то місто з високою ймовірністю його вже не зможе повернути. Дані свідчать, що мер чудово може розуміти репутаційні ризики і тому дистанціюється від земельних голосувань, але він представляє партію УДАР. Тож є питання і до голови виконкому партії Артура Палатного: чому Михайло Терентьєв, який фігурував в операції НАБУ "Чисте місто", досі очолює земельну комісію? Але відповідати мають і інші партії. "Удар" має лише 30 голосів зі 120, а рішення ухвалює більшість. І "Батьківщина", і "Європейська солідарність", і "Слуга народу" теж дають свої голоси за земельні питання, – каже голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

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Аналіз відвідуваності депутатів та "понаднормові" голосування / інфографіка – "Голка"

Цікаво, що міський голова також дистанціюється, коли розглядають питання будівництва, містобудування та оренди. Порівняно зі своєю звичайною явкою мер на 19 відсоткових пунктів рідше приходить на земельні голосування і на голосування щодо будівництва, а на питання оренди – на 27 пунктів рідше.

Натомість на голосування щодо бюджету і управління Кличко приходить на 13 і 16 пунктів частіше, ніж зазвичай.