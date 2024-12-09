Враг нацелился на границы Днепропетровщины и готовится к штурмам еще одной области

Российские вражеские силы готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Radio NV, сообщает 24 Канал.

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Владислав Волошин напомнил, что город Запорожье находится в 30 километрах от линии боевого соприкосновения.

"И враг, внеся определенные изменения и улучшив системы сброса КАБов, добился того, что теперь эти бомбы большой мощности – КАБ-250, КАБ-500 – прилетают уже по центру областного центра", – подчеркнул он.

По его словам, враг уже несколько недель подряд готовится к ведению штурмовых действий. По данным украинской разведки, противник собирал, учил и готовил штурмовые группы пехоты, учил их применять боевую технику в бою.

"Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времевском направлении. Ежедневно там происходит 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины", – сказал спикер Сил обороны Юга Украины.

Спикер подчеркнул, что оккупанты применяют тактику малых групп, которой пользовались в Соледаре, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке Донецкой области.

"Противник имеет успех частичный с привлечением таких малых групп пехоты, и поэтому он этой тактики придерживается и на Времевском направлении, пытаясь взять под контроль юг Донецкой области, поселок Великая Новоселка и выйти на границу Днепропетровской области. Это наступление продолжается", – сказал Волошин.

Согласно данным украинской разведки, подобная подготовка сейчас ведется и на Ореховском направлении. Там захватчики будут пытаться вернуть под свой контроль то, что он потерял во время украинского контрнаступления в 2023 году – Работино – и выйти к Орехово, чтобы перерезать логистические пути нашей группировке войск, которая сейчас находится на востоке Запорожской области.

"А также противник начинает подготовку подобных штурмовых групп с привлечением техники для подобных штурмовых действий и на Гуляйпольском направлении. На Ореховском направлении уже идет переброска личного состава на передовые позиции. То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает довольно значительное количество таких штурмовых групп пехоты – до ста. Ожидаются очень активные штурмы. Враг готовится на Куликовском полигоне", – добавил Волошин.