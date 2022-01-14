Где мутирует коронавирус, ВОЗ одобрила новые COVID-лекарства: новости о коронавирусе 14 января

Количество COVID-больных в Украине растет: за сутки выявили почти 10,5 тысяч инфицированных. К оранжевой зоне снова относятся две области Украины. ВОЗ одобрила 2 новых препарата для лечения COVID-19. Это последние новости о SARS-Co-2 в Украине и мире 14 января.

Новости о коронавирусе в Украине 14 января

Количество COVID-больных в Украине растет: за сутки обнаружили почти 10,5 тысяч инфицированных

Источник: Минздрав

За вчера, 13 января, в Украине обнаружили 10 476 новых больных коронавирусом. В больницы попали 1 656 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 140 пациентов умерли.

Днем ранее Симптом лишь у вакцинированных, доплаты за вакцинацию: новости о коронавирусе 13 января

Зато за это время удалось побороть недуг 7 285 украинцам. Больше всего больных обнаружили в столице.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 1 193;

Винницкая область – 648;

Волынская область – 168;

Днепропетровская область – 427;

Донецкая область – 314;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 278;

Запорожская область – 175;

Ивано-Франковская область – 880;

Киевская область – 394;

Кировоградская область – 71;

Луганская область – 98;

Львовская область – 1001;

Николаевская область – 193;

Одесская область – 516;

Полтавская область – 521;

Ровненская область – 317;

Сумская область – 538;

Тернопольская область – 371;

Харьковская область – 691;

Херсонская область – 92;

Хмельницкая область – 443;

Черкасская область – 292;

Черновицкая область – 409;

Черниговская область – 194.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований

За минувшие сутки провели 79 066 различных видов тестирований, в том числе:

методом ПЦР – 37 216;

методом ИФА – 6 694;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 156.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 737 510 больных коронавирусом. К счастью, выздоровел 3 545 111 украинцев. Впрочем, обнаружили и 98 068 летальных исходов.

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За весь период провели 17 108 685 ПЦР-тестов.

Источник: Минздрав

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок. В общем получили первую дозу – 14 941 500 человек; получили две дозы – 14 197 703 человека; дополнительную дозу – 8 639 человек; бустерную дозу – 70 663 людей.

Какие препараты выбирали украинцы: